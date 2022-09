Golf | Francesco Molinari | “Essere all’Open d’Italia è sempre speciale Per il 2023 punto alla Ryder Cup”

(Di mercoledì 14 settembre 2022)esprime la sua opinionestampa in vista della prossima stagione agonistica. L’azzurro ha fissato il proprio obiettivo per il, anno che precederà l’importantissimo appuntamento con Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il 39enne ha rilasciato ai microfoni di ‘ANSA’ a poche ore dal via della 79ma edizione dell’Open. “Il mio target per ilè sicuramente certamente quello di qualificarmiCup di Roma.. In gara ci saranno tanti campioni e l’augurio è che questo possaun torneoper tutti”. Il piemontese ha continuato dicendo: “Nell’ultimo ...

... Guido Migliozzi , Renato Paratore, Lorenzo GagliLaporta, Andrea Pavan, Nino Bertasio e ... "Studio", Sky Sport Action e in streaming su NOW Dalle 13.30 alle 18.45: prima giornata, Sky ..."Sono felice di essere qui, Roma è un posto speciale. Il percorso del Marco Simone& Country Club è in un ottimo stato di forma e tutti i giocatori con cui ho parlato in questi ...e...Al Marco Simone golf club di Guidonia Montecelio la 79esima edizione degli Open d'Italia di Golf: in campo tra i dilettanti anche il presidente di Sport & Salute ...Pronostici Italian Open 2022, è la settimana del nostro torneo per il DP World Tour, ma tornano anche PGA Tour e LIV Golf.