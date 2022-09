Gli Usa: “Partiti pagati dalla Russia”. Shock sulla campagna elettorale (Di mercoledì 14 settembre 2022) A 10 giorni dalle elezioni in Italia gli Usa mettono sotto accusa la Russia e infiammano la nostra campagna elettorale. Nell’ultimo decennio, sostiene Washington, Mosca avrebbe versato centinaia di milioni di euro nelle casse di Partiti politici occidentali, comprese forze politiche del nostro Paese. Per gli americani da molto tempo la Russia finanzia in Europa Partiti e movimenti politici sovranisti, nazionalisti, euroscettici e di estrema destra. La Lega, non formalmente chiamata in causa, ha già minacciato querele. Accuse simili le erano state rivolte in passato. Brucia ancora, nel Carroccio, lo scandalo dei presunti intermediari con Mosca. I quali, secondo le accuse formulate da L‘Espresso qualche anno fa, avrebbero tentato di stringere accordi con petrolieri russi per ricevere ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 14 settembre 2022) A 10 giorni dalle elezioni in Italia gli Usa mettono sotto accusa lae infiammano la nostra. Nell’ultimo decennio, sostiene Washington, Mosca avrebbe versato centinaia di milioni di euro nelle casse dipolitici occidentali, comprese forze politiche del nostro Paese. Per gli americani da molto tempo lafinanzia in Europae movimenti politici sovranisti, nazionalisti, euroscettici e di estrema destra. La Lega, non formalmente chiamata in causa, ha già minacciato querele. Accuse simili le erano state rivolte in passato. Brucia ancora, nel Carroccio, lo scandalo dei presunti intermediari con Mosca. I quali, secondo le accuse formulate da L‘Espresso qualche anno fa, avrebbero tentato di stringere accordi con petrolieri russi per ricevere ...

GiovaQuez : Santoro: 'Potete dire quello che volete ma la Nato si è espansa in Europa. Chi lo decide cosa è giusto per l'Ucrain… - _Nico_Piro_ : @PoliticaPerJedi La dura realtà ce l'hanno insegnata 20 anni di Afghanistan, nel 2001 gli Usa rifiutarono piccolo a… - fattoquotidiano : La notizia assomiglia a una polpettina gettata nel dibattito politico - rev_emi : Invece gli 007 russi ci hanno fatto sapere da tempo che gli USA hanno finanziato il colpo di stato in Ucraina con 5… - bwin1966 : RT @Cambiacasacca: Ci volevano gli 007 usa per sapere che la russia manda soldi ai nostri politici. È dal 48 che i sinistri prendono botte… -