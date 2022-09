"Gli unici soldi li hanno presi i comunisti". L'attacco di Berlusconi sui fondi da Mosca (Di mercoledì 14 settembre 2022) Silvio Berlusconi affonda la sinistra sullo scottante tema dei finanziamenti da Mosca. Il presidente di Forza Italia rispedisce al mittente tutte le accuse e le insinuazioni. Se n'è parlato durante la puntata di "Controcorrente" in onda mercoledì di Rete4. Copasir: "I partiti italiani non hanno ricevuto fondi dalla Russia"@Berlusconi a #Controcorrente: "Gli unici fondi provenienti da Mosca sono quelli incassati dal Partito Comunista durante la guerra fredda" pic.twitter.com/HmrwmNsbMD — Controcorrente (@Controcorrentv) September 14, 2022 "Forza Italia non è coinvolta in alcun modo in questa faccenda - ha detto Silvio Berlusconi davanti alle telecamere di Veronica Gentili - Il nostro finanziamento è ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Silvioaffonda la sinistra sullo scottante tema dei finanziamenti da. Ildente di Forza Italia rispedisce al mittente tutte le accuse e le insinuazioni. Se n'è parlato durante la puntata di "Controcorrente" in onda mercoledì di Rete4. Copasir: "I partiti italiani nonricevutodalla Russia"@a #Controcorrente: "Gliprovenienti dasono quelli incassati dal Partito Comunista durante la guerra fredda" pic.twitter.com/HmrwmNsbMD — Controcorrente (@Controcorrentv) September 14, 2022 "Forza Italia non è coinvolta in alcun modo in questa faccenda - ha detto Silviodavanti alle telecamere di Veronica Gentili - Il nostro finanziamento è ...

