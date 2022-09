Gli italiani sono già phygital, ma le aziende non sono ancora pronte (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Milano, 14/9/22) - INDAGINE DOXA-SALESFORCE ? Il 96% degli italiani apprezza le modalità di acquisto integrate tra fisico e online, ma solo il 21% dichiara che i loro brand favoriti hanno già messo in atto efficacemente tali soluzioni ? Per il 45% degli italiani l'online facilita l'effetto “colpo di fulmine” per un prodotto, ma per uno su tre (33%) il canale digitale delude più facilmente le aspettative ? Il phygital convince per la possibilità di avere esperienze d'acquisto più consapevoli (57%), in grado di adattarsi alle proprie esigenze (54%) e anche per una maggiore sicurezza negli acquisti (51%) Milano, 14 settembre 2022 – In un mondo contraddistinto da un continuo interscambio tra esperienze online e offline, i consumatori italiani sono sempre più phygital, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Milano, 14/9/22) - INDAGINE DOXA-SALESFORCE ? Il 96% degliapprezza le modalità di acquisto integrate tra fisico e online, ma solo il 21% dichiara che i loro brand favoriti hanno già messo in atto efficacemente tali soluzioni ? Per il 45% deglil'online facilita l'effetto “colpo di fulmine” per un prodotto, ma per uno su tre (33%) il canale digitale delude più facilmente le aspettative ? Ilconvince per la possibilità di avere esperienze d'acquisto più consapevoli (57%), in grado di adattarsi alle proprie esigenze (54%) e anche per una maggiore sicurezza negli acquisti (51%) Milano, 14 settembre 2022 – In un mondo contraddistinto da un continuo interscambio tra esperienze online e offline, i consumatorisempre più, ...

