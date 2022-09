Giustizia, piante organiche flessibili: Csm indica 30 posti (Di mercoledì 14 settembre 2022) La III commissione del Consiglio superiore della magistratura ha pubblicato 30 posti delle piante organiche flessibili. Si tratta di giudici o pubblici ministeri che vengono assegnati al distretto per far fronte alle situazioni, anche momentanee, di criticità. Si va da Bari a Venezia. A Cagliari, Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Messina, Potenza e Salerno sono offerte due posizioni. A Reggio Calabria invece sono tre. In tutte le altre città, tra cui Roma, Milano, Napoli e Torino, una sola. Il vice presidente del Csm, David Ermini, ha spiegato: “Non è facile aiutare tutti gli uffici in difficoltà. L’emergenza della mancanza dei magistrati deve essere considerata un’emergenza nazionale: lavorano tanto e sono pochi. Questo bando è un tentativo di porre rimedio, a una situazione che deve essere considerata un’emergenza ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 14 settembre 2022) La III commissione del Consiglio superiore della magistratura ha pubblicato 30delle. Si tratta di giudici o pubblici ministeri che vengono assegnati al distretto per far fronte alle situazioni, anche momentanee, di criticità. Si va da Bari a Venezia. A Cagliari, Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Messina, Potenza e Salerno sono offerte due posizioni. A Reggio Calabria invece sono tre. In tutte le altre città, tra cui Roma, Milano, Napoli e Torino, una sola. Il vice presidente del Csm, David Ermini, ha spiegato: “Non è facile aiutare tutti gli uffici in difficoltà. L’emergenza della mancanza dei magistrati deve essere considerata un’emergenza nazionale: lavorano tanto e sono pochi. Questo bando è un tentativo di porre rimedio, a una situazione che deve essere considerata un’emergenza ...

