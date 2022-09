Giulia Pauselli e il duro sfogo sui social: "Vi spiego perché non mostriamo il nostro bambino.." (Di mercoledì 14 settembre 2022) La ballerina Giulia Pauselli si sfoga sui social contro chi chiede insistentemente di vedere il piccolo Romeo. La sua risposta zittisce tutti. Meno di 15 giorni fa la ballerina di Amici Giulia Pauselli ha dato alla luce il suo piccolo Romeo. La sua storia d'amore con Marcello sacchetta dura da moltissimi anni e i due hanno deciso di mettere su famiglia. Mentre Sacchetta si fa strada nel mondo della conduzione al fianco di Mara Venier su Rai 2 la Pauselli continua ad essere uno dei punti di riferimento per la danza italiana. Giulia è infatti una delle professioniste della scuola di Amici e si dedica con amore agli allievi proprio come i suoi amatissimi colleghi. Durante lo scorso serale di Amici l'abbiamo vista sul palcoscenico con il pancione ma poi si è anche ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 14 settembre 2022) La ballerinasi sfoga suicontro chi chiede insistentemente di vedere il piccolo Romeo. La sua risposta zittisce tutti. Meno di 15 giorni fa la ballerina di Amiciha dato alla luce il suo piccolo Romeo. La sua storia d'amore con Marcello sacchetta dura da moltissimi anni e i due hanno deciso di mettere su famiglia. Mentre Sacchetta si fa strada nel mondo della conduzione al fianco di Mara Venier su Rai 2 lacontinua ad essere uno dei punti di riferimento per la danza italiana.è infatti una delle professioniste della scuola di Amici e si dedica con amore agli allievi proprio come i suoi amatissimi colleghi. Durante lo scorso serale di Amici l'abbiamo vista sul palcoscenico con il pancione ma poi si è anche ...

infoitcultura : Giulia Pauselli, compagna Marcello Sacchetta e il loro figlio Romeo Maria/ 'Pieni di luce ed energia nuova' - infoitcultura : Giulia Pauselli replica a chi le chiede perché non mostra il bambino sui social - infoitcultura : Giulia Pauselli, vip ‘sciacalli’ sotto i post del figlio - IsaeChia : #GiuliaPauselli replica stizzita a chi le chiede perché non mostra il bambino sui social La ballerina, che ha appe… - infoitcultura : Chi è Marcello Sacchetta, età, Giulia Pauselli, figli, cosa fa oggi come conduttore -