Giro della Toscana 2022 oggi | orario | dove vederlo in tv | percorso | favoriti | altimetria

Il grande ciclismo torna oggi in Italia con la 94a edizione del Giro della Toscana. La tradizionale corsa apre i calendario delle classiche di fine stagione con un percorso duro e spettacolare, simile a quello che lo scorso anno vide trionfare il danese Michael Valgren. Startlist di ottimo livello, con ben nove squadre World Tour al via. Si parte da Pontedera, dove si farà ritorno dopo 199,1 km per il traguardo. Il tracciato si apre con un tratto in linea di 66,1 chilometri senza grandi difficoltà altimetriche, fatta eccezione per gli strappetti di Santo Pietro Belvedere e quindi di Lajatico. Si tornerà poi a Pontedera dove si entrerà nel circuito del Monte Serra di 66,5 chilometri, da percorrere due volte. Il Monte Serra verrà affrontato dal ...

