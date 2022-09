Giorgia Meloni ribatte alle critiche dell’alleato Matteo Salvini: “Sempre più polemico con me che con gli avversari” (Di mercoledì 14 settembre 2022) La tregua nel centrodestra è durata poche settimane. Dopo gli scambi di frecciatine sulla leadership, questa volta è Giorgia Meloni a replicare in maniera decisa a Matteo Salvini. Il leader della Lega era tornato a polemizzare con la capa di Fratelli d’Italia sullo scostamento di bilancio: “La preoccupazione degli italiani in questo momento sono le bollette. Si devono mettere sul tavolo 30 miliardi a debito, adesso. Non capisco perché l’amica Giorgia su questo tentenni”, aveva detto. Parole alle quali ha risposto mercoledì proprio Meloni, intervistata al Tg La7: “È qualche giorno che mi sorprendono alcune dichiarazioni di Salvini, Sempre più polemico con me che con gli avversari“. Una “polemica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) La tregua nel centrodestra è durata poche settimane. Dopo gli scambi di frecciatine sulla leadership, questa volta èa replicare in maniera decisa a. Il leader della Lega era tornato a polemizzare con la capa di Fratelli d’Italia sullo scostamento di bilancio: “La preoccupazione degli italiani in questo momento sono le bollette. Si devono mettere sul tavolo 30 miliardi a debito, adesso. Non capisco perché l’amicasu questo tentenni”, aveva detto. Parolequali ha risposto mercoledì proprio, intervistata al Tg La7: “È qualche giorno che mi sorprendono alcune dichiarazioni dipiùcon me che con gli“. Una “polemica ...

