Giorgia Meloni: “Il mood degli artisti è che si alzano e mi insultano”. Ma non è proprio così: ecco i vip che ‘la vedrebbero bene’ come premier (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Oggi il mood degli artisti è che si alzano e insultano Giorgia Meloni. Secondo voi è possibile che non esiste uno di loro che la pensa in maniera diversa? Secondo me no. È invece possibile che quelli che la pensano in maniera diversa non hanno il coraggio di dirlo perché altrimenti non li fanno lavorare”, ha dichiarato nei giorni scorsi la leader di Fratelli d’Italia nel corso di un comizio. In testa ai sondaggi e destinata per molti alla guida del prossimo Esecutivo. In realtà ci sono vip che hanno espresso stima nei suoi confronti e altri che si sono schieramenti apertamente: “Meloni a Palazzo Chigi? come donna faccio il tifo per lei perché è una persona capace ed è stata sempre coerente. È una donna di buona volontà. Sarebbe bello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Oggi ilè che si. Secondo voi è possibile che non esiste uno di loro che la pensa in maniera diversa? Secondo me no. È invece possibile che quelli che la pensano in maniera diversa non hanno il coraggio di dirlo perché altrimenti non li fanno lavorare”, ha dichiarato nei giorni scorsi la leader di Fratelli d’Italia nel corso di un comizio. In testa ai sondaggi e destinata per molti alla guida del prossimo Esecutivo. In realtà ci sono vip che hanno espresso stima nei suoi confronti e altri che si sono schieramenti apertamente: “a Palazzo Chigi?donna faccio il tifo per lei perché è una persona capace ed è stata sempre coerente. È una donna di buona volontà. Sarebbe bello ...

