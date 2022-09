Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli Campionessa del Mondo! Leggenda vivente, epocale trionfo al cerchio (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sofia Raffaeli ha pennellato una magia assoluta alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) e si è laureata Campionessa del Mondo con il cerchio. Nella prima Finale di Specialità dei Mondiali 2022 di Ginnastica ritmica, la ribattezzata Formica Atomica ha letteralmente dominato la scena grazie a un esercizio che ha toccato i limiti della perfezione. La 18enne ha interpretato in maniera commovente la propria prova, risultando espressiva, elegante, coivolgente, ammaliante, tecnicamente impeccabile. L’allieva di Julieta Cantaluppi ha ricevuto il roboante punteggio di 34.850 (17.500 per le difficoltà, 8.750 per l’esecuzione, 8.600 per la parte artistica) e ha demolito l’intera concorrenza. Sofia Raffaeli, che quest’anno ha vinto la Coppa del Mondo all-around, è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022)ha pennellato una magia assoluta alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) e si è laureatadel Mondo con il. Nella prima Finale di Specialità dei Mondiali 2022 di, la ribattezzata Formica Atomica ha letteralmente dominato la scena grazie a un esercizio che ha toccato i limiti della perfezione. La 18enne ha interpretato in maniera commovente la propria prova, risultando espressiva, elegante, coivolgente, ammaliante, tecnicamente impeccabile. L’allieva di Julieta Cantaluppi ha ricevuto il roboante punteggio di 34.850 (17.500 per le difficoltà, 8.750 per l’esecuzione, 8.600 per la parte artistica) e ha demolito l’intera concorrenza., che quest’anno ha vinto la Coppa del Mondo all-around, è ...

