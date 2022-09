Gina Lollobrigida | spunta lettera misteriosa | cosa è successo in ospedale

(Di mercoledì 14 settembre 2022) “Libero Quotidiano” rilancia un retroscena raccapricciante sul ricovero di. L’attrice, come saprete, è stata operata nel corso della giornata di ieri, martedì 13 settembre 2022, dopo un brutto incidente domestico che le ha provocato la rottura del femore. Il quotidiano fondato da Vittorio Feltri parla di unainviata dall’avvocato di Milko Skofic (figlio della Lollo) al legale di Andrea Piazzolla, il factotum della diva, accusato in tribunale di aver sperperato il denaro dell’attrice. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —>, le prime notizie dopo l’operazione: come staè stata operata al femore dopo la caduta tra le mura di casa che le ha provocato la frattura dell’osso, avvenuta lo ...

Gina Lollobrigida dopo il ricovero arriva l'annuncio che tutti i fan aspettavano: ecco osa è accaduto, i dettagli della vicenda ...Paura per Gina Lollobrigida. L'attrice 95enne è ricoverata da sabato in un ospedale di Roma per la frattura di un femore in seguito ad una caduta in casa. Secondo le prime informazioni, le sue condizi ...