Gina Lollobrigida | dopo il ricovero arriva l’annuncio | la notizia di queste ore

(Di mercoledì 14 settembre 2022)ilche tutti i fan aspettavano: ecco osa è accaduto, i dettagli della vicenda Una delle meravigliosi attrici dalla bellezza disarmante, icona del cinema italiano di tutti i tempi che ha cambiato la storia: stiamo parlando di lei,. La donna è stata diretta da moltissimi registi nel corso della sua lunga carriera cinematografica e di successo tra cui possiamo citare alcuni dei nomi più importanti come Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Alessandro Blasetti e Mario Soldati. Di recente, però, ha dovuto subire unper via di un episodio che ha preoccupato i fan. Ecco come sono oggi le sue condizioni. curiosità (foto ...

emmaiala : RT @L_Apostata: Nella versione che piace a Di Stefano la 'bambina' dai capelli turchini è l'allora 46enne Gina Lollobrigida. - siporcuba : @GoFabiusgo Gina Lollobrigida Vittorio Gassman Antonello Venditti Dodo Chierico Giorgio Chinaglia Sergio Endrigo Le… - NotizieNews2 : Gina Lollobrigida, la notizia è arrivata poco fa dall'ospedale - L_Apostata : Nella versione che piace a Di Stefano la 'bambina' dai capelli turchini è l'allora 46enne Gina Lollobrigida. - Stefano33701115 : @MinervaMcGrani1 @pescarese1973 Certo con Gina Lollobrigida candidata siamo al Top delle competenze -

... disegnato dal maestro Giuseppe Raffa e realizzato da Aurart di Massimo Palombo, è stato assegnato, tra gli altri, ai Premi Oscar Colin Firth, Hellen Mirren e Robert Moresco,, Mark ...... disegnato dal maestro Giuseppe Raffa e realizzato da Aurart di Massimo Palombo, è stato assegnato, tra gli altri, ai Premi Oscar Colin Firth, Hellen Mirren e Robert Moresco,, Mark ...Paura per Gina Lollobrigida. L’attrice 95enne è ricoverata da sabato in un ospedale di Roma per la frattura di un femore in seguito ad una caduta in casa. Secondo le prime informazioni, le sue condizi ...Brutto spavento per Gina Lollobrigida che sabato 10 settembre è caduta ed ha riportato una frattura del femore: l'attrice è stata operata.