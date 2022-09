GF Vip, Manuel Bortuzzo rivela com’è nata la relazione con Angelica Benevieri (Di mercoledì 14 settembre 2022) Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri ormai sono a tutti gli effetti una coppia. Di lei, al settimanale Chi, Manuel ha detto: “È una ragazza speciale. Ci siamo trovati bene e vogliamo vivere il meglio di quello che verrà”. Il nuotatore ex del Grande Fratello Vip 6 ha poi spiegato come si sono conosciuti e cominciati a frequentare. “Siamo usciti una sera insieme ad alcuni amici e ci siamo avvicinati” ha fatto sapere. “Mi ha fatto vedere una foto che ci eravamo scattati tre anni fa nel ristorante dove lavora. È stata una bella coincidenza, nella vita tutto può succedere”, ha continuato l’ex di Lulù Selassié. Manuel Bortuzzo alla fine ha rivelato un aneddoto sulle prime uscite con Angelica Benevieri: “È la cugina di uno ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 14 settembre 2022)ormai sono a tutti gli effetti una coppia. Di lei, al settimanale Chi,ha detto: “È una ragazza speciale. Ci siamo trovati bene e vogliamo vivere il meglio di quello che verrà”. Il nuotatore ex del Grande Fratello Vip 6 ha poi spiegato come si sono conosciuti e cominciati a frequentare. “Siamo usciti una sera insieme ad alcuni amici e ci siamo avvicinati” ha fatto sapere. “Mi ha fatto vedere una foto che ci eravamo scattati tre anni fa nel ristorante dove lavora. È stata una bella coincidenza, nella vita tutto può succedere”, ha continuato l’ex di Lulù Selassié.alla fine hato un aneddoto sulle prime uscite con: “È la cugina di uno ...

IsaeChia : #GfVip 6, #ManuelBortuzzo racconta come è nata la sua relazione con Angelica Benevieri Il nuotatore rivela anche s… - zazoomblog : Gf Vip 6 Manuel Bortuzzo racconta come è nata la sua relazione con Angelica Benevieri - #Manuel #Bortuzzo… - GargiuloIrma : @TeresaB33919297 Si ma lulu non ha mai fatto una caricatura a manuel invece lei si è si devono vergognare poi la… - rainysenses : @gottneocore la fidanzata di Manuel Bortuzzo ex concorrente del GF vip, tra l'altro lui è disabile - pupastra1973 : RT @IsaeChia: #GfVip, i fan scovano un video (di pessimo gusto) in cui la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo ironizza sulla disabilità Ce… -