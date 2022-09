Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 9 del 15 Settembre 2022 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sadi, che viene disperso dalla lettera di Songul, cerca di trovarlo. Songül, sceso all’ultimo momento dal treno, torna a casa con Sadi. Mentre il matrimonio di circoncisione organizzato dall’eroe segreto Sadi per i bambini non circoncisi del quartiere sta andando bene per tutti, nessuno sa che l’uomo dei K?rdar è molto vicino a trovare Songül. L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sadi, che viene disperso dalla lettera di Songul, cerca di trovarlo. Songül, sceso all’ultimo momento dal treno, torna a casa con Sadi. Mentre il matrimonio di circoncisione organizzato dall’eroe segreto Sadi per i bambini non circoncisi del quartiere sta andando bene per tutti, nessuno sa che l’uomo dei K?rdar è molto vicino a trovare Songül. L'articolo proviene da MediaTurkey.

anima_brigante : Serky perdonami tanto... Ma ci rivedremo quando sarò in pari con Gelsin Hayat.... - gecemavisiiy : @brsinmuffin ecco appunto. se non lo hai ancora fatto inizia Gelsin Hayat Bildigi Gibi ?? - anima_brigante : @theweirdSofi Ma io ieri ho iniziato Gelsin Hayat e sono impazzita tipo... ?????????? Adorissimo... Spero che non facciano scherzi - lafrancescabi : Maxi show non calcola minimamente la serie Gelsin hayat bildigi gibi ha smesso con le traduzioni con la puntata 3 o… - lauramilla2021 : @macheamarezza @Ale__Vale_ Ma è uscita la puntata coi sottotitoli?… io oggi sono di libera chè sto aspettando l’id… -

Sosyal medyaya damga vuran sahne! SHOW TV ’nin BKM imzali büyük ilgi gören dizisi ‘Gelsin Hayat Bildigi Gibi’ nin dokuzuncu bölümünden ön izleme sahnesi yayinlandi. Songül’ün Sadi’ye biraktigi itiraflarla dolu mektubu açiklamaya çalis ... Sadi, Songül'ü buluyor! Show TV ’nin yapimini BKM ’nin üstlendigi, persembe aksamlarina damgasini vuran ve sosyal medyada da çokça konusulan dizisi ‘ Gelsin Hayat Bildigi Gibi ’nin proje tasarimi ve senaryosu Gani Müjde ’ye ... SHOW TV ’nin BKM imzali büyük ilgi gören dizisi ‘Gelsin Hayat Bildigi Gibi’ nin dokuzuncu bölümünden ön izleme sahnesi yayinlandi. Songül’ün Sadi’ye biraktigi itiraflarla dolu mektubu açiklamaya çalis ...Show TV ’nin yapimini BKM ’nin üstlendigi, persembe aksamlarina damgasini vuran ve sosyal medyada da çokça konusulan dizisi ‘ Gelsin Hayat Bildigi Gibi ’nin proje tasarimi ve senaryosu Gani Müjde ’ye ...