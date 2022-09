ilfoglio_it : Ad agosto le entrate da gas e petrolio sono scese al livello più basso da giugno 2021. Con la chiusura del Nord Str… - ilfoglio_it : Con la chiusura del Nord Stream e l'embargo europeo al petrolio russo, l'effetto negativo sulle casse del Cremlino… - iconanews : Gas, in chiusura balza a 217,9 euro (+9,7%) senza il price cap - gianny0162 : #Putin a #Scholz : le interruzioni del NS1 sono causate dalle sanzioni che interferiscono con la sua manutenzione.… - quintinocavallo : @MassimoMarchiol @petergomezblog @fattoquotidiano la sanzioni russe a te sono chiusura della fornitura gas a causa… -

Complessivamente, in Campania sono oltre 11mila le aziende a rischio, in bilico 40mila dipendenti che ora rischiano la disoccupazione a causa del caro energia. La metà di questi lavora a ......7%, a 217,88 euro, mentre resta chiuso il gasdotto Nord Stream e l'Europa non è riuscita a trovare un accordo sul tetto al prezzo del. . 14 settembre 2022Torna a surriscaldarsi il prezzo del gas ad Amsterdam, con un'accelerazione nel finale di seduta, quando i future sul metano sono arrivati a toccare un massimo di 228,55 euro al megawattora (+15%). (A ...È stata una giornata negativa in Europa, mentre a Milano l'indice principale ha visto una giornata con molti cambi di segno. È stato positivo nella mattina, poi ha alternato fasi di rialzo e ribasso.