Gas, a dieci giorni dal voto il Governo trova la formula che evita il dramma economico (per ora) (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il varo della nave Energia con le scialuppe di appoggio è stato più che laborioso ma, alla fine, quando mancano dieci giorni alla fine della campagna elettorale, il Governo è riuscito a trovare una formula che consenta agli italiani di non arrivare, per ora, a un punto di non ritorno all'interno del dramma economico provocato dalla crisi energetica. Oggi si conosceranno nel dettaglio i contenuti nelle misure approvate, che comunque devono essere considerate come tamponi e non come presidi continuativi, con validità estesa almeno al medio periodo. Ciò significa che esse avranno, con buona probabilità e da subito, i numeri per essere accolte bene e quindi coscientemente locupletate dal comportamento libero e diligente degli italiani. Sempre che dal Cremlino non ...

