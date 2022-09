Galliani: «Il Monza non parla degli arbitri, sono certo che Monza-Juve non risentirà del caso Candreva» (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha presentato in conferenza stampa il nuovo allenatore, Palladino. “Volevo dare un abbraccio a Stroppa, ci ha portato in Serie A ed è un risultato che ci rende orgogliosi, pensare di giocare domenica contro la Juventus è un qualcosa di strepitoso. Stroppa mi ha chiesto: perché mi esonerate? Il calcio è questo, quando non arrivano i risultati il gioco prevede che si possa esonerare un tecnico. Inutile fare discorsi etici: il Monza è ultimo in classifica e ha deciso di cambiare la guida tecnica. Abbiamo scelto Raffaele Palladino e non è un traghettore. È l’allenatore del futuro, il perché è molto semplice, ha cominciato molto bene il suo percorso”. Il Monza punta ancora al decimo posto? “Le squadre ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’amministratore delegato del, Adriano, ha presentato in conferenza stampa il nuovo allenatore, Palladino. “Volevo dare un abbraccio a Stroppa, ci ha portato in Serie A ed è un risultato che ci rende orgogliosi, pensare di giocare domenica contro lantus è un qualcosa di strepitoso. Stroppa mi ha chiesto: perché mi esonerate? Il calcio è questo, quando non arrivano i risultati il gioco prevede che si possa esonerare un tecnico. Inutile fare discorsi etici: ilè ultimo in classifica e ha deciso di cambiare la guida tecnica. Abbiamo scelto Raffaele Palladino e non è un traghettore. È l’allenatore del futuro, il perché è molto semplice, ha cominciato molto bene il suo percorso”. Ilpunta ancora al decimo posto? “Le squadre ...

mgpg07 : RT @CalcioFinanza: Galliani: «Lascio il Senato e non mi ricandido per stare vicino al Monza. Palladino non è un traghettatore: è l’allenato… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Voglio dare un grande abbraccio a Stroppa, ma il calcio è così' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Voglio dare un grande abbraccio a Stroppa, ma il calcio è così' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Voglio dare un grande abbraccio a Stroppa, ma il calcio è così' - sportli26181512 : #Governance #Notizie Galliani: «Lascio il Senato per stare vicino al Monza»: “Abbiamo pensato a lungo con altri all… -