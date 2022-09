Galeotto fu Musetti | il tennista semina zizzania nella coppia

LA NAZIONE

e quel paragone che non piace a Panatta Benchésia un genio, c'è qualcuno che però non ha gradito troppo un certo paragone. Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport c'è un'...e quel paragone che non piace a Panatta Benchésia un genio, c'è qualcuno che però non ha gradito troppo un certo paragone. Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport c'è un'... Azzurrini, in piazza il futuro della Carrarese Musetti ne ha "combinata" una delle sue: ecco che cosa è successo e cosa c'entra il singolarista della Coppa Davis.Berrettini è volato a Milano subito dopo l'eliminazione dallo Us Open. E in città, guarda caso, c'è anche una sua "vecchia" conoscenza.