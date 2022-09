Galderisi | “Attenti alla Salernitana Milan-Napoli | non è decisiva | ma…”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Giuseppe Calderisi parla di Serie A e della sfida scudettoai microfoni di Radio Punto Nuovo. Durante il programma Punto Nuovo Sport Show l’allenatore dice: “Lanon ha paura di giocare con nessuno. Ha numeri importanti, con tanti punti già maturati in classifica. Con la Juventus ha impressionato davvero. Questi granata hanno gli attaccanti giusti e un impianto che rispecchia lo spirito e le idee di Nicola. Ha una squadra solida, può fare un campionato da mina vagante. Come il Verona lo scorso anno. La proprietà di questaè il vero punto di forza. Ho avuto il piacere di conoscerli, hanno una voglia incredibile di fare le cose fatte bene. E niente accade per caso. Società, allenatore, staff e giocatori sono tutti ad alto livello. E la piazza di Salerno poi ti trascina anche quando non ...