GALA’ CINEMA FICTION: 13-24 settembre – SOPHIA! di Marco Spaqgnoli (Di mercoledì 14 settembre 2022) GALA’ CINEMA FICTION: si tiene a Napoli e, per la serata finale, al Castello Medioevale di Castellammare di Stabia, dal 13 al 24 settembre 2022 la 14a edizione del Galà CINEMA FICTION – Italian Identity. Chi organizza il Galà CINEMA FICTION – Italian Identity? La manifestazione, ideata e prodotta da Valeria Della Rocca e organizzata dalla Solaria Service, agenzia di organizzazione eventi di Napoli si avvale della direzione artistica di Marco Spagnoli ed è organizzata in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, con i patrocini del Ministero della Cultura e del Comune di Napoli e con il contributo della Regione Campania e della Film Commission Campania. GALA’ CINEMA ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 14 settembre 2022): si tiene a Napoli e, per la serata finale, al Castello Medioevale di Castellammare di Stabia, dal 13 al 242022 la 14a edizione del Galà– Italian Identity. Chi organizza il Galà– Italian Identity? La manifestazione, ideata e prodotta da Valeria Della Rocca e organizzata dalla Solaria Service, agenzia di organizzazione eventi di Napoli si avvale della direzione artistica diSpagnoli ed è organizzata in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, con i patrocini del Ministero della Cultura e del Comune di Napoli e con il contributo della Regione Campania e della Film Commission Campania....

Leparoleelecose : La Mostra del cinema non è una sfilata di gala - CHMediaofficial : Gran Galà del cinema a Castellammare, la finale al Castello - Il festival si chiude sabato 24 settembre - tvoggi : CILENTO FILM FESTIVAL. AL VIA LA II EDIZIONE. PAESTUM ACCOGLIE IL GRAN GALÀ Dopo Venezia e Roma, il mondo del cinem… - gazzettanapoli : Si tiene in varie location a Napoli e – per la serata finale – al Castello Medioevale di Castellammare di Stabia, d… - SaMu_Gala : @mattonistajr Quale sarebbe la novità? L’industria del cinema ha sempre prodotto spazzatura nella maggior parte dei… -