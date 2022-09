Gagliardetti & capitani: Italia 1924 – 1927 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un altro appuntamento con i Gagliardetti dell’Italia. Il periodo di cui oggi parliamo può essere considerato un quadriennio, al tempo stesso, di conferme e novità. Dalla parte delle conferme gli azzurri continuano ad utilizzare Gagliardetti abbastanza similari a quelli in uso negli anni precedenti di formato pentagonale ed occasionalmente con l’estremità a due punte o tondeggiante. Altra conferma quella relativa al cerimoniale. La formazione azzurra, come testimoniato in diverse foto del periodo, entra in campo con in testa i dirigenti della FIGC ed è quasi sempre il Presidente Bogino che porta il gagliardetto. Italia – Svezia 16 novembre 1924 Sempre in merito al protocollo della cerimonia del saluto prima della partita, una curiosità alquanto bizzarra è quella della partita ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un altro appuntamento con idell’. Il periodo di cui oggi parliamo può essere considerato un quadriennio, al tempo stesso, di conferme e novità. Dalla parte delle conferme gli azzurri continuano ad utilizzareabbastanza similari a quelli in uso negli anni precedenti di formato pentagonale ed occasionalmente con l’estremità a due punte o tondeggiante. Altra conferma quella relativa al cerimoniale. La formazione azzurra, come testimoniato in diverse foto del periodo, entra in campo con in testa i dirigenti della FIGC ed è quasi sempre il Presidente Bogino che porta il gagliardetto.– Svezia 16 novembreSempre in merito al protocollo della cerimonia del saluto prima della partita, una curiosità alquanto bizzarra è quella della partita ...

DonneinQ : RT @npaoser: @PBerizzi Se Putin perde la guerra il 25 aprile sventoleranno insieme le bandiere del battaglione Azov e i gagliardetti della… - npaoser : @PBerizzi Se Putin perde la guerra il 25 aprile sventoleranno insieme le bandiere del battaglione Azov e i gagliard… - Mauallegro : TAAAC sgamati uscite i gagliardetti che avete in cameretta @AIA_it - RandagioRN : @rossonero_fede @sha1779 @_1nt3rm3rd4_ @bonucci_leo19 Eta Beta in salsa rossonera.. Braccialetti Sciarpe, estive e… - zappaterrologo : @TheMagicJackass @SM_Difesa @Agente_Lisa Si è già tolta dal Z dal profilo? Cazzo ha fatto in fretta, più veloce di… -