Gabrielli a Urso: «Non riguarda l'Italia il rapporto Usa sui soldi russi». Citati solo Albania e Montenegro. E Meloni querela Repubblica

Nell'articolo del Washington Post che parla dei soldi della russia ai partiti l'Italia non è nominata. Il pezzo firmato da Missy Ryan, che cita fonti anonime del governo Usa, tra gli oltre venti paesi interessati cita Albania, Montenegro, Madagascar e, «potenzialmente», Ecuador. Mentre nel caso specifico di un paese asiatico non identificato, l'ambasciatore russo avrebbe dato milioni di dollari in contanti a un candidato presidenziale. Una circostanza segnalata anche dal presidente del Copasir Adolfo Urso ad Agorà su Raitre: «Mi sono confrontato con l'Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica Franco Gabrielli» sul rapporto dell'intelligence Usa che riferisce di finanziamenti della russia a partiti di paesi

