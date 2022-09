Furto di rubinetti in una scuola di Casoria | stop alle lezioni

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In unadi, in provincia di Napoli, oggi niente. I Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti nell’istituto scolastico ‘Nino Cortese’ di via Bellini, frazione Arpino, per un. Dai primi accertamenti si è appurato che ignoti hanno rubato idei bagni. Oggi larimarrà chiusa. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Niente lezioni in scuola nel Napoletano, furto dei rubinetti - Campania In una scuola di Casoria, in provincia di Napoli, oggi niente lezioni. I Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti nell'istituto scolastico 'Nino Cortese' di via Bellini, frazione Arpino, per un furto. Dai primi accertamenti si è appurato che ignoti hanno rubato i rubinetti dei bagni. Oggi la scuola rimarrà chiusa. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Casoria. Inqualificabile furto all'istituto Nino Cortese di Casoria dove nella notte sono stati portati via i rubinetti dei bagni. Questa mattina a Casoria, infatti, nella frazione Arpino, i Carabinieri della ...