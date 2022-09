Fulvio Bracco | ' guardando al coraggio di mio nonno continuiamo ad innovare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Milano, 14 set.(Adnkronos) - "Il significato di questo progetto è di cogliere un'opportunità, traendo dalla storia del nostro successo e del nostro passato, le lezioni didi mioche, tanti anni fa, decise di spostare la sede da piazza Susa a via Folli con un investimento molto importante, per ripartire dale dalla visione di essere leader della diagnostica di precisione, con una sede improntata alla sostenibilità e a un ambiente di lavoro che aiuta la connessione, il network e il lavoro di team". CosìRenoldi, vicepresidente e ceo diImaging, a margine della presentazione delle iniziative per i 95 anni di attività del Gruppo, parla dell'imminente ritorno del Gruppo nella storica sede nel ...