Franco Califano | “Per Mia Martini ho fatto il sarto e l’artista”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Non era scontato il rapporto di amicizia. Il Maestro componeva canzoni per altri artisti, pur non essendo legato a loro. Stima e professionalità, le uniche corde toccate. La sua grande amica restava Mina. Ma, per Mia, si è calato nel suo essere donna, scrivendo il testo del brano ascoltando la sua storia d’amore, come la viveva e sentiva.e i successi più venduti “Minuetto” e “La nevicata del ’56“: storia di canzoni nate, riscritte, e sentite addosso. Gliel’ho scritta addossoe Mia, foto da Dischi Volanti Ci provarono tutti. “Ci misero del testo sbagliandolo”, ha raccontato orgogliosoin un’intervista a Vincenzo Mollica. “Io ero a Milano e fui chiamato per ultimo, come sempre“, gli altri prima di lui, si ...