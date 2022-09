Francesco Totti porta la figlia Isabel nella casa in cui vive Noemi Bocchi: il settimanale Chi pubblica la foto (Di mercoledì 14 settembre 2022) Continua la frequentazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Dopo la bomba mediatica scoppiata a seguito dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera dall’ex capitano della Roma, il settimanale Chi ha nuovamente paparazzato Francesco a casa di Noemi ma questa volta non da solo. L’ex calciatore ha portato con sè anche la figlia Isabel, avuta da Ilary Blasi. La conduttrice potrebbe però non essere contenta della cosa. Sempre Chi infatti afferma: La Blasi alcuni mesi fa aveva avuto la conferma che Totti frequentasse la Bocchi dopo che Isabel le raccontò di aver giocato con i figli di Noemi. Ed è forse anche il motivo per cui ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Continua la frequentazione tra. Dopo la bomba mediatica scoppiata a seguito dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera dall’ex capitano della Roma, ilChi ha nuovamente paparazzatodima questa volta non da solo. L’ex calciatore hato con sè anche la, avuta da Ilary Blasi. La conduttrice potrebbe però non essere contenta della cosa. Sempre Chi infatti afferma: La Blasi alcuni mesi fa aveva avuto la conferma chefrequentasse ladopo chele raccontò di aver giocato con i figli di. Ed è forse anche il motivo per cui ...

