Forza Mediaset: altro che par condicio, sulle reti di Berlusconi dilaga il centrodestra (Di mercoledì 14 settembre 2022) Signore e signori, ecco a voi tele-destra, che sprezzante di ogni discorso sulla par condicio offre una tribuna preziosa per una specifica area politica, guarda caso quella in cui troneggia Giorgia Meloni, contornata dagli alleati-avversari, Matteo Salvini e, ovviamente, Silvio Berlusconi. Lasciando le briciole agli avversari, il minimo indispensabile. A Mediaset i primi giorni di campagna elettorale sono andati praticamente a senso unico, con una massiccia presenza di esponenti della coalizione di centrodestra. E una palese sovraesposizione di Forza Italia. Insomma, a Cologno Monzese riecheggia la voce del padrone, e dei suoi alleati, seppure con un contentino dispensato agli avversari politici, a cominciare dal Partito democratico, che rispetto al Movimento 5 Stelle ha maggiore considerazione. Almeno ...

