Fondo Nuove Competenze rinnovato: 1 mld di euro per la sfida della transizione digitale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Arriva oggi la notizia che in molti aspettavano: il Fondo Nuove Competenze, quello dedicato alla formazione, al reskilling e all’upskilling dei dipendenti delle aziende italiane, è stato rinnovato e rimodulato. Le principali novità, infatti, riguardando il plafond complessivo di un miliardo (rispetto ai 730 milioni del biennio 2020 – 2021) e le “materie” di studio: il nuovo Fondo Nuove Competenze sarà orientato al sostegno della transizione digitale ed ecologica. A cosa serve il Fondo Nuove Competenze Il Fondo Nuove Competenze, cofinanziato dal Fondo Sociale europeo e dai ... Leggi su fmag (Di mercoledì 14 settembre 2022) Arriva oggi la notizia che in molti aspettavano: il, quello dedicato alla formazione, al reskilling e all’upskilling dei dipendenti delle aziende italiane, è statoe rimodulato. Le principali novità, infatti, riguardando il plafond complessivo di un miliardo (rispetto ai 730 milioni del biennio 2020 – 2021) e le “materie” di studio: il nuovosarà orientato al sostegnoed ecologica. A cosa serve ilIl, cofinanziato dalSocialepeo e dai ...

MinLavoro : #FondoNuoveCompetenze, @AndreaOrlandosp firma decreto: un miliardo di euro per il programma, riformato orientandolo… - EleonoraMortel3 : RT @AndreaOrlandosp: Ho firmato il decreto che stanzia 1mld€ per Fondo Nuove Competenze. Abbiamo lavorato a lungo con parti sociali su ques… - Omantini : RT @AndreaOrlandosp: Ho firmato il decreto che stanzia 1mld€ per Fondo Nuove Competenze. Abbiamo lavorato a lungo con parti sociali su ques… - MariaStellabra : RT @AndreaOrlandosp: Ho firmato il decreto che stanzia 1mld€ per Fondo Nuove Competenze. Abbiamo lavorato a lungo con parti sociali su ques… - Deputatipd : RT @AndreaOrlandosp: Ho firmato il decreto che stanzia 1mld€ per Fondo Nuove Competenze. Abbiamo lavorato a lungo con parti sociali su ques… -