Fondi russi ai politici, Urso (Copasir): “Nei dossier 007 Usa non si parla d’Italia”. Salvini: “Fake news”. Meloni: “Niente soldi esteri”. Lega attacca FdI sull’energia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Venerdì mattina si riunisce il comitato parlamentare per la sicurezza. Von der Leyen: «Luce sui finanziamenti stranieri ai partiti» Leggi su lastampa (Di mercoledì 14 settembre 2022) Venerdì mattina si riunisce il comitatomentare per la sicurezza. Von der Leyen: «Luce sui finanziamenti stranieri ai partiti»

repubblica : Fondi russi ai partiti italiani, l'ex ambasciatore Usa Volker punta il dito contro Fratelli d'Italia e Lega - repubblica : Elezioni politiche 2022, fondi russi ai politici. Urso (Copasir): 'Non c'è l'Italia nel rapporto 007 Usa' [a cura d… - agorarai : 'Non abbiamo mai ricevuto fondi russi, i nostri bilanci sono pubblici e verificabili. Il primo avversario della pol… - SalvaTo76896656 : RT @74_pippo: #DiMaio vergognoso, pone dubbi sull'operato di @GiuseppeConteIT in relazione a fantomatici fondi russi ai partiti...che schi… - Angela23763271 : RT @dariodangelo91: Nelle elezioni ????, svolte tradizionalmente a novembre, arriva spesso la 'October surprise', l'avvenimento che cambia il… -