Fondi russi ai politici, scoppia il caos: interviene il Copasir (Di mercoledì 14 settembre 2022) La russia avrebbe trasferito segretamente dal 2014, anno dell'occupazione della Crimea, oltre 300 milioni di dollari a partiti politici, dirigenti e politici stranieri di oltre una ventina di Paesi per esercitare il suo 'soft power'. Il rapporto-bomba arriva dall'Intelligence Usa e semina il panico in Europa entrando, tra l'altro, a gamba tesa sulla vigilia delle elezioni legislative italiane, dove parte del dibattito politico verte su sanzioni occidentali e postura verso Vladimir Putin. Fondi russi ai politici, la "bomba" Nel dettaglio, la rivelazione arriva da un alto funzionario dell'amministrazione Biden nel corso di una conference call, mentre con una mossa inusuale il Dipartimento di Stato rendeva noto un cable inviato dal segretario di Stato Antony Blinken a numerose ...

