Fondi russi ai partiti, la risposta di Washington alle polemiche: «Non daremo altri dettagli». Media Usa: i Paesi coinvolti (Di mercoledì 14 settembre 2022) «Non entreremo nello specifico delle informazioni di intelligence, ma siamo stati chiari in merito alla nostra preoccupazione sull’attività della russia per influenzare il processo democratico in vari Paesi nel mondo, compreso il nostro». Il Dipartimento di Stato degli Usa fa sapere tramite un suo portavoce che, appunto, non fornirà altri dettagli sulla revisione dei servizi segreti sui finanziamenti russi a determinate forze politiche straniere. Le indagini hanno portato alla luce i trasferimenti per oltre 300 milioni di dollari a candidati e partiti in 24 Paesi di tutto il mondo a partire dal 2014. Tra questi, sono emersi i nomi di Albania, Montenegro, Madagascar e potenzialmente anche Ecuador. Oltre a un altro Stato asiatico non meglio specificato. «L’influenza ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 settembre 2022) «Non entreremo nello specifico delle informazioni di intelligence, ma siamo stati chiari in merito alla nostra preoccupazione sull’attività dellaa per influenzare il processo democratico in varinel mondo, compreso il nostro». Il Dipartimento di Stato degli Usa fa sapere tramite un suo portavoce che, appunto, non forniràsulla revisione dei servizi segreti sui finanziamentia determinate forze politiche straniere. Le indagini hanno portato alla luce i trasferimenti per oltre 300 milioni di dollari a candidati ein 24di tutto il mondo a partire dal 2014. Tra questi, sono emersi i nomi di Albania, Montenegro, Madagascar e potenzialmente anche Ecuador. Oltre a un altro Stato asiatico non meglio specificato. «L’influenza ...

