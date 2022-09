Fondi russi ai partiti, il Copasir: «Nel dossier ?non ci sono notizie che riguardano l'Italia». Salvini: «Fake news». Meloni: «Mai presi soldi dall'estero» (Di mercoledì 14 settembre 2022) «Mi sono confrontato con l'Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica Franco Gabrielli» sul rapporto dell'intelligence Usa che riferisce di finanziamenti della... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 14 settembre 2022) «Miconfrontato con l'Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica Franco Gabrielli» sul rapporto dell'intelligence Usa che riferisce di finanziamenti della...

repubblica : Fondi russi ai partiti italiani, l'ex ambasciatore Usa Volker punta il dito contro Fratelli d'Italia e Lega - agorarai : 'Come governo non abbiamo mai discusso di questi fondi russi. Se le nostre forze politiche li hanno ricevuti gli it… - KTrevisti : RT @Mao05422591: Ma perché appena uscita la notizia dei fondi russi ai traditori delle patrie Europee, salvino si è affrettato a dire che l… - Hattoriando : RT @IosonoScala: Perché non sono stupito????? Gli USA avvisarono il mondo dell'attacco russo all'Ucraina e nessuno li ascoltò. Quando i russ… - Progen20 : RT @pier_falasca: Sulla vicenda dei fondi russi ai partiti europei, siamo tutti qui a fare i garantisti, evitando di usare formule accusato… -