Fondi ai partiti | arriva la replica dell’ambasciata russa a Roma | «Nessuna prova | gli Usa vogliono manipolare le elezioni»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 settembre 2022) L’ambasciata, guidata dal Sergey Razov, ha commentato le rivelazioni dell’intelligence statunitense in merito ai presuntierogati da Mosca aidi 24 Paesi, allo scopo di influenzarne la politica. Si tratterebbe di un totale di 300 milioni di euro trasferiti a partire dal 2014. «Gli Stati Uniti stanno ancora una volta tentando di accusare la Russia di ingerenze negli affari interni dei paesi occidentali, in particolare nel processo elettorale», ha scritto l’ambasciata in un post ufficiale diffuso sui suoi canali social. «L’assenza di prove non convince. E che cosa sarebbe questo se non uno sfrontato tentativo dil’opinione pubblica alla vigilia delle?». Al momento, il Dipartimento di Stato degli Usa ha fatto sapere tramite un suo portavoce ...