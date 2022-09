Folle offerta e folle rifiuto: 242 milioni? Cristiano Ronaldo dice "no" (Di mercoledì 14 settembre 2022) Alla fine ha deciso di rimanere in quel Manchester United che ha tentato di abbandonare per tutta l'estate. Cristiano Ronaldo però è dovuto arrendersi, rimanendo ancora un giocatore dei Red Devils, seppur il suo sogno fosse quello di giocare la Champions League. Molto chiacchierato per un possibile passaggio al Napoli negli ultimi giorni di mercato, il portoghese alla fine dovrà accontentarsi di disputare la Premier (i Red Devils sono quinti a -3 dall'Arsenal capolista) e l'Europa League. CR7 questa estate ha intanto detto “no” al Medio-Oriente: l'Al-Hilal, infatti, gli ha offerto la cifra mostruosa di 242 milioni di euro per due anni al portoghese, per giocare nella principale Lega dell'Arabia Saudita, come riportato da Cnn Portugal. Non è una questione di soldi Non una questione di soldi, solo la voglia di inseguire la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Alla fine ha deciso di rimanere in quel Manchester United che ha tentato di abbandonare per tutta l'estate.però è dovuto arrendersi, rimanendo ancora un giocatore dei Red Devils, seppur il suo sogno fosse quello di giocare la Champions League. Molto chiacchierato per un possibile passaggio al Napoli negli ultimi giorni di mercato, il portoghese alla fine dovrà accontentarsi di disputare la Premier (i Red Devils sono quinti a -3 dall'Arsenal capolista) e l'Europa League. CR7 questa estate ha intanto detto “no” al Medio-Oriente: l'Al-Hilal, infatti, gli ha offerto la cifra mostruosa di 242di euro per due anni al portoghese, per giocare nella principale Lega dell'Arabia Saudita, come riportato da Cnn Portugal. Non è una questione di soldi Non una questione di soldi, solo la voglia di inseguire la ...

