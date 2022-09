(Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. -(Adnkronos) - Alla luce del difficile scenario globale Fitchlesulla crescita del Pil, ora previste per ilal 2,4% (-0,5 punti rispetto alla valutaizone di giugno scorso) con un ulteriore rallentamento a +1,7% il prossimo anno, dato che rappresenta un taglio di 1 punto percentuale. Nell'aggiornamento del Global Economic Outlool l'agenzia stima che l'e il Regno Unito dovrebbero entrare in recessione entro la fine dell'anno mentre gli Stati Uniti subiranno una lieve recessione a metà del 2023. Per il 2023 Fitch prevede un Pil dell'a -0,1%, con una revisione aldi ben 2,2 punti percentuali rispetto a giugno, per via della crisi del gas e le sue ricadute sull'attività. Per gli Stati Uniti la crescita ...

Il Sannio Quotidiano

La Russiale forniture, adducendo di volta in volta scuse tecniche, e, nel contempo, brucia ... Secondo l'agenzia di rating, l'Ue 'ha una strategia credibile per mitigare gli effetti ...Anche, la terza principale agenzia di rating, ha per l'Italia un giudizio BBB con outlook "stabile". Con una nota , il ministero dell'Economia ha definito la decisione di Moody's "opinabile" ... **Fitch: taglia al ribasso stime Pil mondiale in 2022-23, Eurozona in recessione** Gli effetti sul Pil, che per Fitch saranno più evidenti nel 2023, dovrebbero però attenuarsi drasticamente nel 2024 man mano che le strutture produttive e i modelli di consumo si adegueranno e le nuov ...In uno scenario di flussi al 20% per il 2022 e di stop nel 2023, Fitch stima un effetto negativo sul Pil Ue dell'1,5-2%, del 3% sulla Germania e del 2,5% sull'Italia Lo afferma Fitch secondo cui il 'p ...