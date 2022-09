Fiorentina, i convocati di Italiano per la Conference League (Di mercoledì 14 settembre 2022) I convocati della Fiorentina in vista della sfida contro il Bakasehir: assenti Milenkovic, Sottil, Dodo, Gonzalez e Zurkowski Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati della Fiorentina in vista della sfida di Conference League contro il Basaksehir. Restano fuori Milenkovic, Sottil, Dodo, Nico Gonzalez e Zurkowski. Torna a disposizione Duncan. Ecco tutti i convocati: Portieri: Cerofolini, Gollini, Terracciano Difensori: Biraghi, Igor, Krastev, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic, Venuti Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Duncan, Favasuli, Maleh, Mandragora Attaccanti: Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Idellain vista della sfida contro il Bakasehir: assenti Milenkovic, Sottil, Dodo, Gonzalez e Zurkowski Vincenzoha diramato la lista deidellain vista della sfida dicontro il Basaksehir. Restano fuori Milenkovic, Sottil, Dodo, Nico Gonzalez e Zurkowski. Torna a disposizione Duncan. Ecco tutti i: Portieri: Cerofolini, Gollini, Terracciano Difensori: Biraghi, Igor, Krastev, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic, Venuti Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Duncan, Favasuli, Maleh, Mandragora Attaccanti: Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara. L'articolo proviene da Calcio News 24.

