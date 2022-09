Finita la breve era di Amato alla Consulta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo otto mesi alla guida della Corte Costituzionale, per Giuliano Amato è tempo di addii. Con l’incarico in scadenza tra pochi giorni, il giudice costituzionale – nominato nove anni fa dall’allora presidente Giorgio Napolitano – ha partecipato alla sua ultima udienza pubblica facendo il punto della situazione. Per Giuliano Amato è tempo di addii. Tra pochi giorni lascerà la presidente della Corte Costituzionale “Il mondo è cambiato negli anni che ho passato alla Corte. I conflitti – ha detto Amato – sono aumentati e si sono radicalizzati, rendendo più difficili soluzioni condivise. E ciò si ripercuote sul lavoro delle Corti. Due bussole fondamentali ci hanno guidato finora: la collaborazione istituzionale” e “l’equilibrio nella ricerca di soluzioni di nostra competenza”. Che i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo otto mesiguida della Corte Costituzionale, per Giulianoè tempo di addii. Con l’incarico in scadenza tra pochi giorni, il giudice costituzionale – nominato nove anni fa dall’allora presidente Giorgio Napolitano – ha partecipatosua ultima udienza pubblica facendo il punto della situazione. Per Giulianoè tempo di addii. Tra pochi giorni lascerà la presidente della Corte Costituzionale “Il mondo è cambiato negli anni che ho passatoCorte. I conflitti – ha detto– sono aumentati e si sono radicalizzati, rendendo più difficili soluzioni condivise. E ciò si ripercuote sul lavoro delle Corti. Due bussole fondamentali ci hanno guidato finora: la collaborazione istituzionale” e “l’equilibrio nella ricerca di soluzioni di nostra competenza”. Che i ...

