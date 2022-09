Finanziamenti Russia, venerdì Gabrielli riferirà al Copasir (Di mercoledì 14 settembre 2022) venerdì il Copasir audirà l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Franco Gabrielli, sul rapporto dell’intelligence Usa in base al quale dal 2014 la Russia avrebbe destinato Finanziamenti per oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di una ventina di Paesi esteri. Il Copasir si occuperà venerdì del caso dei Finanziamenti della Russia a partiti, dirigenti e politici di una ventina di Paesi esteri L’audizione di Gabrielli, annunciata in mattinata dal presidente del stesso Comitato parlamentare di vigilanza sull’intelligence, Adolfo Urso, è in programma alle 9. Lo stesso Urso, sempre questa mattina, aveva fatto sapere, tuttavia, che, in base a quanto accertato al momento e riferito dai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 settembre 2022)ilaudirà l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Franco, sul rapporto dell’intelligence Usa in base al quale dal 2014 laavrebbe destinatoper oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di una ventina di Paesi esteri. Ilsi occuperàdel caso deidellaa partiti, dirigenti e politici di una ventina di Paesi esteri L’audizione di, annunciata in mattinata dal presidente del stesso Comitato parlamentare di vigilanza sull’intelligence, Adolfo Urso, è in programma alle 9. Lo stesso Urso, sempre questa mattina, aveva fatto sapere, tuttavia, che, in base a quanto accertato al momento e riferito dai ...

CarloCalenda : I nomi dei politici e/o dei partiti italiani che hanno ricevuto finanziamenti dalla Russia devono essere resi noti… - EnricoLetta : La #Russia ha pagato partiti e politici in Europa? Sarebbe di una gravità inaudita. Il Governo faccia chiarezza. E… - BentivogliMarco : E’ cosi complicato rendere pubblici gli elenchi di chi ha ricevuto finanziamenti dalla Russia di Putin? Un paese… - fainformazione : Perché preoccuparsi solo dei possibili soldi dati dalla Russia alla Lega e non dei soldi certi dati dall'Arabia Sau… - fainfopolitica : Perché preoccuparsi solo dei possibili soldi dati dalla Russia alla Lega e non dei soldi certi dati dall'Arabia Sau… -