Finanziamenti dalla Russia, Urso: “Nella lista non c’è l’Italia” (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Al momento non esistono notizie che riguardano il nostro Paese in questo dossier”. È quanto ha detto, questa mattina, il presidente del Copasir, Adolfo Urso, commentando ad Agorà le informazioni trapelate ieri dall’intelligence Usa secondo cui la Russia dal 2014 avrebbe finanziato con oltre 300 milioni di dollari partiti politici, dirigenti e politici stranieri. Secondo l’intelligence Usa, la Russia dal 2014 avrebbe elargito oltre 300 milioni di dollari di Finanziamenti a partiti, dirigenti e politici di molti Paesi “Mi sono confrontato con il sottosegretario con delega ai servizi segreti, Franco Gabrielli”, ha spiegato D’Urso in collegamento da Washington, “al momento al governo è stato escluso che l’Italia compaia in questo dossier”. “Mi sono doverosamente confrontato – ha spiegato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Al momento non esistono notizie che riguardano il nostro Paese in questo dossier”. È quanto ha detto, questa mattina, il presidente del Copasir, Adolfo, commentando ad Agorà le informazioni trapelate ieri dall’intelligence Usa secondo cui ladal 2014 avrebbe finanziato con oltre 300 milioni di dollari partiti politici, dirigenti e politici stranieri. Secondo l’intelligence Usa, ladal 2014 avrebbe elargito oltre 300 milioni di dollari dia partiti, dirigenti e politici di molti Paesi “Mi sono confrontato con il sottosegretario con delega ai servizi segreti, Franco Gabrielli”, ha spiegato D’in collegamento da Washington, “al momento al governo è stato escluso checompaia in questo dossier”. “Mi sono doverosamente confrontato – ha spiegato ...

CarloCalenda : I nomi dei politici e/o dei partiti italiani che hanno ricevuto finanziamenti dalla Russia devono essere resi noti… - BentivogliMarco : E’ cosi complicato rendere pubblici gli elenchi di chi ha ricevuto finanziamenti dalla Russia di Putin? Un paese… - HuffPostItalia : Urso (Copasir): 'I partiti italiani non hanno ricevuto finanziamenti dalla Russia' - fcolarieti : Finanziamenti dalla Russia, Urso: 'Nella lista non c'è l'Italia'. Il presidente del Copasir ne ha parlato con Gabri… - idlet : RT @BarillariDav: Adesso il pd, pur di buttarla in caciara, si sono inventati lo scandalo di chi ha preso i soldi dalla Russia. Dovrebbero… -