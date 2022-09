Finanziamenti da Mosca | Urso Copasir | “Sentito Gabrielli | l’Italia non c’è nel rapporto Usa”

Leggi su inews24

(Di mercoledì 14 settembre 2022) “Mi sono confrontato con l’Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica Franco” in merito aldegli 007 Usa sui presunti 300 milioni di dollari finanziati dalla Russia per interferire sulle democrazie di oltre 20 Paesi esteri “ed al momento non esistono notizie che ci sia”. Lo ha confermato Adolfo, presidente del, L'articolo proviene da Inews24.it.