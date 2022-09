Festival di Film di Villa Medici, la seconda edizione si terrà dal 14 al 18 settembre (Di mercoledì 14 settembre 2022) Al via il Festival di Film di Villa Medici: le prime, i focus e i dettagli della seconda edizione in programma dal 14 al 18 settembre a Roma presso l’Accademia di Francia Dal 14 al 18 settembre presso l’Accademia di Francia a Roma, avrà luogo la seconda edizione del Festival di Film di Villa Medici, con quattordici Film in concorso, proiezioni all’aperto, una programmazione di pellicole fuori concorso, incontri, carte bianche, masterclass e installazioni. Fiction e documentari, racconti intimi ed epopee collettive, ricerche plastiche e nuove forme narrative: le opere in programma seguono una pluralità di percorsi che esplorano la ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) Al via ildidi: le prime, i focus e i dettagli dellain programma dal 14 al 18a Roma presso l’Accademia di Francia Dal 14 al 18presso l’Accademia di Francia a Roma, avrà luogo ladeldidi, con quattordiciin concorso, proiezioni all’aperto, una programmazione di pellicole fuori concorso, incontri, carte bianche, masterclass e installazioni. Fiction e documentari, racconti intimi ed epopee collettive, ricerche plastiche e nuove forme narrative: le opere in programma seguono una pluralità di percorsi che esplorano la ...

