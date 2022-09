Ferrari Purosangue - Labbiamo già vista dal vivo | ecco le nostre foto esclusive

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Laè la prima della sua specie. Perché è la primadi serie a quattro porte, ma anche perché dà vita a un segmento tutto nuovo. Ha un motore dodici cilindri aspirato da 725 cavalli e prestazioni da supercar (0-100 km/h in 3,3 secondi e oltre 310 km/h di velocità massima), ma può trasportare fino a quattro persone in totale confort. In più - come potete vedere dalle, scattate durante una preview a Maranello - le portiere posteriori si aprono (elettricamente) controvento per consentire ai passeggeri di salire e scendere più facilmente. Il bagagliaio, poi, è da 473 litri, un numero non certo da primato per un'auto lunga 497 centimetri, ma decisamente notevole per una. Un foglio bianco per riscrivere la storia. Essendo un modello di rottura, ...