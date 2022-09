Ferrari Purosangue - Labbiamo già toccata con mano: ecco le nostre foto esclusive (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Purosangue è la prima della sua specie. Perché è la prima Ferrari di serie a quattro porte, ma anche perché dà vita a un segmento tutto nuovo. Ha un motore dodici cilindri aspirato da 725 cavalli e prestazioni da supercar (0-100 km/h in 3,3 secondi e oltre 310 km/h di velocità massima), ma può trasportare fino a quattro persone in totale confort. In più - come potete vedere dalle nostre foto esclusive, scattate durante una preview a Maranello - le portiere posteriori si aprono (elettricamente) controvento per consentire ai passeggeri di salire e scendere più facilmente. Il bagagliaio, poi, è da 473 litri, un numero non certo da primato per un'auto lunga 497 centimetri, ma decisamente notevole per una Ferrari. Un foglio bianco per riscrivere la storia. Essendo un modello di rottura, ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 14 settembre 2022) Laè la prima della sua specie. Perché è la primadi serie a quattro porte, ma anche perché dà vita a un segmento tutto nuovo. Ha un motore dodici cilindri aspirato da 725 cavalli e prestazioni da supercar (0-100 km/h in 3,3 secondi e oltre 310 km/h di velocità massima), ma può trasportare fino a quattro persone in totale confort. In più - come potete vedere dalle, scattate durante una preview a Maranello - le portiere posteriori si aprono (elettricamente) controvento per consentire ai passeggeri di salire e scendere più facilmente. Il bagagliaio, poi, è da 473 litri, un numero non certo da primato per un'auto lunga 497 centimetri, ma decisamente notevole per una. Un foglio bianco per riscrivere la storia. Essendo un modello di rottura, ...

sole24ore : ?? #Purosangue, la prima #Ferrari a ruote alte: - NPaguni : RT @RobertoRedSox: Cara @Ferrari ho appena visto il servizio sulla nuova Purosangue V12 - 725CV e mi onoro di accettare la vostra proposta… - 77_elie : RT @WorldWideCarsTM: The NEW Ferrari Purosangue. - john_nuppey : @Jamesshunt3 @Ferrari semplicemente per il significato che ha in lingua italiana il termine “purosangue”. ormai no… - davidecomunello : RT @quattroruote: #Ferrari #Purosangue, l'abbiamo già vista da vicino: ecco il nostro set fotografico esclusivo --> -

Ferrari Purosangue - L'abbiamo già toccata con mano: ecco le nostre foto esclusive La Purosangue è la prima della sua specie. Perché è la prima Ferrari di serie a quattro porte, ma anche perché dà vita a un segmento tutto nuovo. Ha un motore dodici cilindri aspirato da 725 cavalli e ... Milano tiene la posizione. Bene le banche, soffrono le utilities Seduta positiva per Ferrari , che ha presentato Purosangue , prima auto a quattro sedili e quattro porte della storia del Cavallino Rampante. Secondo Equita, "il Purosangue si conferma uno dei driver ... Ferrari Ferrari Purosangue: una lettura dello stile firmato Manzoni La nuova nata della casa di Maranello spacca gli animi dal punto di vista concettuale, ma lo stile della Ferrari Purosangue è perfetto. Milano tiene la posizione. Bene le banche, soffrono le utilities (Teleborsa) - Seduta in ribasso per le Borse europee, con solo Milano e Madrid che resistono alle vendite. Il sentiment è negativo dopo che l'inflazione statunitense più alta del previsto ... Laè la prima della sua specie. Perché è la primadi serie a quattro porte, ma anche perché dà vita a un segmento tutto nuovo. Ha un motore dodici cilindri aspirato da 725 cavalli e ...Seduta positiva per, che ha presentato, prima auto a quattro sedili e quattro porte della storia del Cavallino Rampante. Secondo Equita, "ilsi conferma uno dei driver ... Ferrari Purosangue La nuova nata della casa di Maranello spacca gli animi dal punto di vista concettuale, ma lo stile della Ferrari Purosangue è perfetto.(Teleborsa) - Seduta in ribasso per le Borse europee, con solo Milano e Madrid che resistono alle vendite. Il sentiment è negativo dopo che l'inflazione statunitense più alta del previsto ...