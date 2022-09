Ferrari Purosangue, anche Maranello ora ha il suo Suv (Di mercoledì 14 settembre 2022) La novità. In Toscana Ferrari ha svelato alla stampa internazionale la nuova Purosangue, una vettura destinata a innovare il panorama dei veicoli ad alte prestazioni e a introdurre un nuovo corso nella produzione della casa di Maranello che ora ha in gamma il suo primo Suv. Alimentata da un motore V12 aspirato, presenta i tratti distintivi delle sportive più potenti del brand, abbinati in questo caso alla praticità e a un’altezza di guida rialzata. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 14 settembre 2022) La novità. In Toscanaha svelato alla stampa internazionale la nuova, una vettura destinata a innovare il panorama dei veicoli ad alte prestazioni e a introdurre un nuovo corso nella produzione della casa diche ora ha in gamma il suo primo Suv. Alimentata da un motore V12 aspirato, presenta i tratti distintivi delle sportive più potenti del brand, abbinati in questo caso alla praticità e a un’altezza di guida rialzata.

