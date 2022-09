Fedez e l’assegno necessario da 130.000 euro: il motivo per il quale ha pagato – FOTO (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il rapper milanese si mostra sui social con la copia enorme di un assegno. Il motivo di tanto sfoggio da parte di Fedez ha una ragione ben precisa. Sono rimasti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il rapper milanese si mostra sui social con la copia enorme di un assegno. Ildi tanto sfoggio da parte diha una ragione ben precisa. Sono rimasti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Fedez : Oggi ho consegnato presso il comune di Rozzano l’assegno da 130mila euro che la mia fondazione ha donato per la ris… - nadia_Difettosa : RT @Fedez: Oggi ho consegnato presso il comune di Rozzano l’assegno da 130mila euro che la mia fondazione ha donato per la ristrutturazione… - allesword : RT @Fedez: Oggi ho consegnato presso il comune di Rozzano l’assegno da 130mila euro che la mia fondazione ha donato per la ristrutturazione… - heartbreakgvrI : RT @Fedez: Oggi ho consegnato presso il comune di Rozzano l’assegno da 130mila euro che la mia fondazione ha donato per la ristrutturazione… - PowerGloss1 : RT @Fedez: Oggi ho consegnato presso il comune di Rozzano l’assegno da 130mila euro che la mia fondazione ha donato per la ristrutturazione… -