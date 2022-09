Fedez cuore d'oro: 130mila euro per il nuovo skate park di Rozzano (Di mercoledì 14 settembre 2022) La cifra è stata donata dalla fondazione creata dal rapper: 'Felice di restituire un po' dei privilegi acquisiti alla comunità di cui ancora mi sento di far ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 settembre 2022) La cifra è stata donata dalla fondazione creata dal rapper: 'Felice di restituire un po' dei privilegi acquisiti alla comunità di cui ancora mi sento di far ...

ValeriaSanna16 : @Fedez Grande Fedez, schierati, se puoi, apertamente dalla parte giusta , daresti una grande mano ! Ti abbiamo app… - MondoTV241 : #Fedez cuore d'oro ?? dona 130 mila euro al comune di #Rozzano per la creazione di un parco dello sport ???? - ValeriaSanna16 : Grande Fedez, schierati, se puoi, apertamente dalla parte giusta , daresti una grande mano ! Ti abbiamo apprezzato… - Demetra73738939 : @LucioMalan Purtroppo penso sia stato profetico per se stesso e forse arriverà il giorno in cui chiederà scusa a c… - EffecomeF : RT @TIM_Official: L'abbiamo ballata, ?? l'abbiamo cantata ?? e il nostro cuore batte ancora fortissimo! ?? Che show qui ai #TIMmusicawards… -