FEDERICA SCIARELLI: “CHI L’HA VISTO È LA MIA FAMIGLIA. DIAMO VOCE A CHI NON CE L’HA” (Di mercoledì 14 settembre 2022) È il caso Angela Celentano ad aprire la nuova stagione di “Chi L’HA VISTO?”, il programma condotto da FEDERICA SCIARELLI, in onda mercoledì 14 settembre alle 21.20 su Rai3. Alla presenza dei genitori, Maria e Catello, saranno mostrati i giochi della piccola Angela con la speranza che lei, oggi donna, possa riconoscerli. C’è stato un momento forse che avevo pensato di prendermi una pausa, una boccata d’aria fresca perché mi stavo rendendo conto che molte località un tempo sconosciute erano diventate notissime in quanto legate a un delitto efferato, o a un caso irrisolto. Poi questo programma è la mia FAMIGLIA lo amo, e ci sono tanti cui abbiamo dato VOCE, che non l’avrebbero avuta senza di noi a cominciare da Elisa Claps. Così all’Ansa FEDERICA ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 14 settembre 2022) È il caso Angela Celentano ad aprire la nuova stagione di “Chi?”, il programma condotto da, in onda mercoledì 14 settembre alle 21.20 su Rai3. Alla presenza dei genitori, Maria e Catello, saranno mostrati i giochi della piccola Angela con la speranza che lei, oggi donna, possa riconoscerli. C’è stato un momento forse che avevo pensato di prendermi una pausa, una boccata d’aria fresca perché mi stavo rendendo conto che molte località un tempo sconosciute erano diventate notissime in quanto legate a un delitto efferato, o a un caso irrisolto. Poi questo programma è la mialo amo, e ci sono tanti cui abbiamo dato, che non l’avrebbero avuta senza di noi a cominciare da Elisa Claps. Così all’Ansa...

