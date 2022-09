Fcu | riaperta la tratta ferroviaria che torna a connettere Perugia alla sua periferia

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Alle 11.30 di martedì 13 settembrepresenza di tutte le istituzioni regionali, provinciali e locali è partito il primo treno dnuova stazione di Ponte San Giovanni per la stazione diSant’Anna. I 24 treni che giornalmente uniranno laviaggeranno su 5, 2 chilometri di linearinnovata integralmente con la posa di 11 mila metri di rotaie, 19 traversine e 20 mila tonnellate di pietrisco. 25 milioni di euro è l’investimento totale complessivo per laSant’anna – Ponte San Giovani che decongestionerà il traffico e che collegherà il centro storico con il quartiere di Ponte San Giovanni, quartiere che, come dichiarato dal Sindaco subirà un’importante riqualificazione anche grazie ...