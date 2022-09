"Fate attenzione": la frase di Amato scatena la bufera, agguato alla Meloni (Di mercoledì 14 settembre 2022) Giuliano Amato ha appena annunciato il suo ritiro dalla scena pubblica. Lo ha fatto con poche parole che spiegano i motivi della sua scelta: "Tra poco più di una settimana terminerò il mio impegno pubblico che prima mi ha visto per 25 anni in politica e, successivamente, al vertice di altre istituzioni. E la Corte Costituzionale è il posto migliore per farlo. Credo che a 84 anni suonati non mi metterò a cercare un'altra cosa da fare - ha aggiunto Amato - tuttavia questo è per me è un ottimo modo per concludere la mia carriera pubblica". Eppure prima di lasciare la poltrona, l'ex premier celebre per il prelievo forzoso nottetempo sui conti correnti nel 1992, ha messo bocca su quello che potrebbe accadere subito dopo il voto, bacchettando, guarda caso i sovranisti: "In campo europeo, la tentazione di affermare il primato del diritto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Giulianoha appena annunciato il suo ritiro dscena pubblica. Lo ha fatto con poche parole che spiegano i motivi della sua scelta: "Tra poco più di una settimana terminerò il mio impegno pubblico che prima mi ha visto per 25 anni in politica e, successivamente, al vertice di altre istituzioni. E la Corte Costituzionale è il posto migliore per farlo. Credo che a 84 anni suonati non mi metterò a cercare un'altra cosa da fare - ha aggiunto- tuttavia questo è per me è un ottimo modo per concludere la mia carriera pubblica". Eppure prima di lasciare la poltrona, l'ex premier celebre per il prelievo forzoso nottetempo sui conti correnti nel 1992, ha messo bocca su quello che potrebbe accadere subito dopo il voto, bacchettando, guarda caso i sovranisti: "In campo europeo, la tentazione di affermare il primato del diritto ...

