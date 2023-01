Fagottini di fragole | un dolce sfizioso e delizioso

Leggi su tuttoquellochedevisapere

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Oggi presentiamo idi, si tratta di unmolto semplice da realizzare ma anche molto. Vedremo delle varianti, perché giustamente lenon si trovano sempre. Ma prima qualche curiosità sulle: sapevi che sono ricche di vitamina C? Superano addirittura le arance. Gli antichi romani credevano che fossero una medicina e le impiegavano per tanti disturbi, ma in realtà non hanno poteri medicinali. Non si conosce bene la loro origine, si presume vengano dal Cile ma si sa che fanno parte della famiglia delle rosacee e che sono un falso frutto, infatti i frutti sono i piccoli semi contenuti nella polpa rosa.di: ingredienti per 4 persone 300 g di farina bianca “0” 60 g di zucchero + 1 cucchiaino ...